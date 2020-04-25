Портфель: PTimofeev.ru

Привет! Я Паша, web и UI/UX дизайнер.

Мой дизайн помогает решить бизнес-проблемы и обеспечить наилучший пользовательский опыт с помощью эффективного, простого и понятного дизайна в стиле эстетики минимализма.

Помогаю выделяться

▸ Креативной индустрии

▸ Предпринимателям

▸ Малому бизнесу

▸ Стартапам

Мои навыки

▹ Веб-дизайн

▹ Дизайн интерфейсов

▹ Прототипирование

▹ Дизайн Figma

▹ Верстка Tilda

Что я делаю

▸ Landing page / промо-страницы

▸ Корпоративные сайты / сайты-портфолио

▸ Интернет-магазины

Опыт работы

▹ 3 года графический дизайнер

▹ 1 год web, UI/UX дизайнер

Открыт для сотрудничества в условиях удаленной работы или фриланса.

Почта: [email protected]

Телефон / WA / TG: +7 (996) 939-00-33

Сайт с портфелем: PTimofeev.ru