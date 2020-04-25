Портфель: PTimofeev.ru
Привет! Я Паша, web и UI/UX дизайнер.
Мой дизайн помогает решить бизнес-проблемы и обеспечить наилучший пользовательский опыт с помощью эффективного, простого и понятного дизайна в стиле эстетики минимализма.
Помогаю выделяться
▸ Креативной индустрии
▸ Предпринимателям
▸ Малому бизнесу
▸ Стартапам
Мои навыки
▹ Веб-дизайн
▹ Дизайн интерфейсов
▹ Прототипирование
▹ Дизайн Figma
▹ Верстка Tilda
Что я делаю
▸ Landing page / промо-страницы
▸ Корпоративные сайты / сайты-портфолио
▸ Интернет-магазины
Опыт работы
▹ 3 года графический дизайнер
▹ 1 год web, UI/UX дизайнер
Открыт для сотрудничества в условиях удаленной работы или фриланса.
Почта: [email protected]
Телефон / WA / TG: +7 (996) 939-00-33
Сайт с портфелем: PTimofeev.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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