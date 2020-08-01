timofey-filippov

Тимофей Филиппов timofey-filippovtimofey-filippov
21 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Переводчик английского/русского/португальского, Редактор фотографий.
Я родился в Санкт-Петербурге, в настоящее время живу в Португалии, недалеко от Лиссабона. Я свободно владею английским и португальским языками, помимо моего родного, русского языка. Тем не менее, я всегда проверяю свои тексты перед их отправкой. Также у меня есть некоторый опыт в редактировании фотографий. Обычно я использую такие программы как Adobe Photoshop, Adobe Acrobat и Microsoft Office, но у меня есть доступ и к другим популярным программам.
Я уверен, что смогу помочь вам, и я открыт для сотрудничества и любых предложений.
Спасибо за внимание!
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