timofey-filippov

Переводчик английского/русского/португальского, Редактор фотографий.

Я родился в Санкт-Петербурге, в настоящее время живу в Португалии, недалеко от Лиссабона. Я свободно владею английским и португальским языками, помимо моего родного, русского языка. Тем не менее, я всегда проверяю свои тексты перед их отправкой. Также у меня есть некоторый опыт в редактировании фотографий. Обычно я использую такие программы как Adobe Photoshop, Adobe Acrobat и Microsoft Office, но у меня есть доступ и к другим популярным программам.

Я уверен, что смогу помочь вам, и я открыт для сотрудничества и любых предложений.

Спасибо за внимание!