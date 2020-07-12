timofeyadvice

Результат точно в сроки
Здравствуйте меня зовут Тимофей, я занимаюсь написанием уникальных текстов для студентов, предпринимателей и блогеров. Занимаюсь данным видом деятельности 7 лет, как перешел на 2 курс института. Во время моей деятельности было написано около 100 курсовых работ и рефератов, 17 дипломных работ на отлично, 10 магистерских диссертаций, большое количество научных статей в ЭБС, продающих скриптов в различные интернет магазины и т.д.
Работа всегда выполняется в кратчайшие сроки, консультация по работе осуществляется бесплатно, сопровождение работы осуществляется до получения отличного результата. Если есть вопросы, то пишите, буду рад на них ответить. Время - деньги.
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