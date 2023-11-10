timofeyv68

Требуется специалист по SMM для продвижения группы Facebook на территории ЕС. Нужны лиды и продажи для изделий из металла среди частных клиентов и юридических лиц. Необходим опыт и подтвержденные результаты работы, а также отзывы от клиентов.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется python программист для доработки ERP системы Odoo и внутренней системы. Необходимы знания Python, FastAPI, PostgreSQL, React и RN. Возможна проектная работа или постоянное сотрудничество. Рабочий процесс организован через Gitlab и утренние планерки в Meet.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
Требуется исполнитель для создания интернет-магазина на платформе Shopify. Необходимо настроить дизайн, создать структуру и меню, подключить приложения, а также сделать первичное наполнение и провести обучение. Рассматриваются предложения от опытных специалистов с примерами работ.Интернет-магазины5 заявокЗакрытгод назад