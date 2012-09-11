Создание, наполнение и вебадминистрирование сайтов на CMS Joomla и WP

Занимаюсь созданием сайтов на CMS Joomla и WP, а также длительное время работал в наполнении контентом и администрированием сайтов на CMS Joomla и WP. Также работал с движком Coppermine Photo Gallery, переход на работу с другими CMS не составит труда.

Хорошее знание HTML.

На протяжении трёх лет помимо вебадминистрирования занимаюсь написанием статей, пресс-релизов и новостей на различные тематики, а также наполнением форумов и работой с социальными сетями. Идеальное знание русского языка, орфографии и пунктуации.

Пунктуален, ответственен, трудолюбив.