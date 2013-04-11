Юзабилити аудит сайта от 3600 руб. Повысьте отдачу от сайта!

В каких случаях нужен юзабилити аудит?

- у сайта есть посещаемость, но нет заказов или их мало (низкая конверсия)

- вы хотите продавать больше без увеличения рекламного бюджета и посещаемости

- вы хотите знать что мешает посетителям получить необходимую информацию

- если у вас "замылился" взгляд и вы не замечаете мелких недочетов сайта

Что вы получите:

- список ошибок сайта, которые мешают вашему сайту продавать больше

- конкретные рекомендации по устранению ошибок, изменению и улучшению дизайна, наполнения (контента), компоновки, структуры и функционала вашего сайта со скриншотами и примерами удачной реализации на сторонних ресурсах

- никакой «воды», только проверенные решения по принципу «бери и делай», которые можно сразу внедрять и которые улучшат конверсию вашего сайта

- в аудит могут быть включены рекомендации по части seo (стаж 3 года в этой области)

Стоимость и сроки:

Стоимость аудита начинается от 120$ (3600 рублей) и занимает от 2ух до 5ти дней, в зависимости от загрузки. Оплата производится через систему WebMoney или Яндекс.Деньги (возможны и другие способы оплаты). Перед началом составления аудита согласуется его стоимость и производится предоплата в размере 50% от оговоренной суммы, после завершения работы я высылаю вам аудит, а вы переводите оставшиеся 50% оплаты.

Бонус: после того, как вы получили и оплатили аудит – мы можем бесплатно побеседовать в течение 1 часа по Skype или ISQ. Вы сможете задать вопросы, которые возникли в ходе изучения аудита, а я буду отвечать на них - что бы у вас не осталось непонятных моментов и аудит был максимально полезен.

Гарантии:

Если вы сомневаетесь в моей компетенции – я могу предоставить примеры уже проведенных мной аудитов. А так же аттестат, выданный 27 Января 2010 года с BL:39 в системе WebMoney.

В каком виде предоставляется отчет:

Аудит оформляется в формате .doc (или .pdf по желанию заказчика). В аудите простым и понятным языком я расскажу о проблемах вашего сайта и дам рекомендации по их устранению. В конце аудита будет приведен общий список всех рекомендаций к исправлению. Обычно аудит занимает 10-12 страниц формата А4.

Контакты:

Что бы заказать аудит – свяжитесь со мной по любому из удобных для вас каналов связи, указанных ниже.

- E-mail: [email protected]

- ICQ: 600044120

- Skype: itimowin

Что бы аудит был более детальный – рекомендуется предоставить доступы к одной из установленных систем аналитики (предпочтительно Яндекс.Метрика).