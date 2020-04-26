K'WORK - Контрольные, курсовые, дипломные работы, ВКР, видео- и фото-монтаж.

Я представитель объединения К'WORK на данной платформе.

K'WORK - это объединение людей с единственным умыслом, упростить тяжелую жизнь студентов.

Заказывая контрольную или курсовую у Нас ты получишь качественную работу за приемлемую цену. Нет необходимости тратить свое драгоценное время, мы все сделаем за Вас.

Почему это выгодно Вам?

1) У Нас индивидуальный подход к каждому клиенту, работаем с каждым клиентом лично и учитывая их предпочтения. Общение идет напрямую с работником, а не через посредников.

2) У Нас самые низкие цены в интернете. Цены хоть и изменяются от сложности контрольной, но вы не заплатите больше фиксированной цены:

-Контрольные работы от 200Р до 700Р

-Курсовые работы от 500Р до 2000Р

-Научные статьи от 400Р до 1000Р

(Цена определяется в ходе бесплатной консультации)

3) Простая и доступная схема взаимодействия.

-Задаете вопрос в личном сообщении

-Мы консультируем Вас по вопросу и определяем для вас индивидуальную цену по предстоящей работе

-Если вы соглашаетесь с ценой, то Мы приступаем к работе.

4) У нас есть гарантии выполненной работы. В случае если работа выполнена не в соответствии с заявленными требованиями, то Мы ее исправляем бесплатно.

5) За отдельную плату исправляем даже чужие работы.

У Наших сотрудников уже имеются благоприятные отзывы от клиентов из разных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Самара и многие другие.