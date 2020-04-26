Я представитель объединения К'WORK на данной платформе.
K'WORK - это объединение людей с единственным умыслом, упростить тяжелую жизнь студентов.
Заказывая контрольную или курсовую у Нас ты получишь качественную работу за приемлемую цену. Нет необходимости тратить свое драгоценное время, мы все сделаем за Вас.
Почему это выгодно Вам?
1) У Нас индивидуальный подход к каждому клиенту, работаем с каждым клиентом лично и учитывая их предпочтения. Общение идет напрямую с работником, а не через посредников.
2) У Нас самые низкие цены в интернете. Цены хоть и изменяются от сложности контрольной, но вы не заплатите больше фиксированной цены:
-Контрольные работы от 200Р до 700Р
-Курсовые работы от 500Р до 2000Р
-Научные статьи от 400Р до 1000Р
(Цена определяется в ходе бесплатной консультации)
3) Простая и доступная схема взаимодействия.
-Задаете вопрос в личном сообщении
-Мы консультируем Вас по вопросу и определяем для вас индивидуальную цену по предстоящей работе
-Если вы соглашаетесь с ценой, то Мы приступаем к работе.
4) У нас есть гарантии выполненной работы. В случае если работа выполнена не в соответствии с заявленными требованиями, то Мы ее исправляем бесплатно.
5) За отдельную плату исправляем даже чужие работы.
У Наших сотрудников уже имеются благоприятные отзывы от клиентов из разных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Самара и многие другие.