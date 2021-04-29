timur_abdurmanov

Motion-Design, Монтаж видео
Нужен качественный монтаж видео и за короткий срок ?Думаю я смогу тебе с этим помочь.
Да да, я из тех фрилансеров, которые ответственно относятся к дедлайну (пунктуальность наше все) и не завышают цены.
Мой спектр работы:
- Монтаж вашего материала: склейка, подбор музыки, базовая цветокоррекция, приятный монтаж и вкус
- Помощь в создании идеи к вашему сценарию, а также его разбор на определение слабых мест
- Создание трейлера и короткого метра (из вашего материала)
- Промо-ролики, реклама, клипы, фешн-видео
Пишите, буду рад работать с вами)
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