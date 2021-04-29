timur_abdurmanov

Motion-Design, Монтаж видео

Нужен качественный монтаж видео и за короткий срок ?Думаю я смогу тебе с этим помочь.

Да да, я из тех фрилансеров, которые ответственно относятся к дедлайну (пунктуальность наше все) и не завышают цены.

Мой спектр работы:

- Монтаж вашего материала: склейка, подбор музыки, базовая цветокоррекция, приятный монтаж и вкус

- Помощь в создании идеи к вашему сценарию, а также его разбор на определение слабых мест

- Создание трейлера и короткого метра (из вашего материала)

- Промо-ролики, реклама, клипы, фешн-видео

Пишите, буду рад работать с вами)