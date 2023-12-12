timuradidas

расшифровка аудио и видео в текст (транскрибация)
Я опытный транскрипционист с отличными навыками прослушивания и письма. Я способен точно и эффективно преобразовывать аудио- и видеозаписи в текстовый формат. У меня есть опыт работы с различными темами и акцентами, а также с использованием специализированного программного обеспечения для транскрибации.
Навыки:
- Профессиональное прослушивание и понимание различных акцентов и диалектов.
- Отличное владение грамматикой и правописанием.
- Быстрая печать и высокая точность ввода текста.
- Умение работать с различными программами для транскрибации и редактирования текста.
- Организационные навыки для эффективного управления временем и сроками.
Я против войны в Украине!