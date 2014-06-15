ретушер, художественная обработка фото

5 лет занимаюсь ретушью свадебных, студийных и постановочных фотографий.

Могу превратить обыкновенную фотографию в эффектную и сказочную. Работаю с исходниками как очень плохими, так и очень хорошими. Приучился делать все быстро: в правой руке планшет, в левой хоткеи, во рту бутерброд (зачеркнуто)

Периодически снимаю сам, своя студия в городе Вологда