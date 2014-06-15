ретушер, художественная обработка фото
5 лет занимаюсь ретушью свадебных, студийных и постановочных фотографий.
Могу превратить обыкновенную фотографию в эффектную и сказочную. Работаю с исходниками как очень плохими, так и очень хорошими. Приучился делать все быстро: в правой руке планшет, в левой хоткеи, во рту бутерброд (зачеркнуто)
Периодически снимаю сам, своя студия в городе Вологда
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Портфолио
- Портретная ретушь113 просмотров
- Обработка свадебного фото110 просмотров