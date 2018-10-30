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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Отлично! Только на какой-то минимальный балл не дотянуло до 1 места конкурса, настоящий фотофиниш. Если бы можно было дать 2 первых места - это было бы справедливо.
Ответный отзыв
Заказчиком доволен. Хорошо сработались. Рекомедую
$5
10 баллов
5 лет назад
хороший фрилансер, доволен работой, советую
Ответный отзыв
сработались через расчетную систему заказчика, все ок