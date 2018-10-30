timurmitalimov

Тимур Миталимов timurmitalimov

 
22 годаРоссия/Астрахань
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Работаю в Photoshop CC 2018, монтаж видео, лёгкие программы на Python

PythonPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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1
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Отзывы заказчиков
NecroT
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Поменять фон на иконке игры
Отлично! Только на какой-то минимальный балл не дотянуло до 1 места конкурса, настоящий фотофиниш. Если бы можно было дать 2 первых места - это было бы справедливо.
Заказчиком доволен. Хорошо сработались. Рекомедую
Ответный отзыв
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать компиляцию видео из разных мест про разведчика Могилевича А.А.
хороший фрилансер, доволен работой, советую
сработались через расчетную систему заказчика, все ок
Ответный отзыв