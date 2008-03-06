Художник-иллюстратор.
Рисую на планшете Wacom в программах Photoshop, Illustrator, Flash.
Сотрудничаю с детскими журналами "Познайка", отрисовываю для них главного героя борсучка Познайку (в векторе), рисую обложки журналов, комиксы, иллюстрации.
Так же есть опыт верстки журналов, рекламы.
Портфолио
- Иллюстрация для "Пізнайко від 6" №3, 2008251 просмотр
- Разворот для журнала223 просмотра
- Комикс в детский журнал1003 просмотра
- Векторная графика274 просмотра
- Векторная графика345 просмотров
- Векторная графика204 просмотра
- Осеннее дерево3634 просмотра
- Комикс207 просмотров
- Комикс188 просмотров
- Герой для журнала194 просмотра
- Герой для журнала200 просмотров
- Герой для журнала178 просмотров