Художник-иллюстратор.

Рисую на планшете Wacom в программах Photoshop, Illustrator, Flash.

Сотрудничаю с детскими журналами "Познайка", отрисовываю для них главного героя борсучка Познайку (в векторе), рисую обложки журналов, комиксы, иллюстрации.

Так же есть опыт верстки журналов, рекламы.