tina27freela

Кристина tina27freelatina27freela
Разработчик сайтов
Здравствуйте! Я опытный разработчик WordPress. Более 11 лет опыта.
Так же работаю с конструкторами Tilda, LPmotor, Wix.
Языки программирования:
Ваша цель - увеличить продажи товаров или услуг? Вы хотите, чтобы ваш сайт стал
более посещаемым и авторитетным для поисковых систем? Я здесь, чтобы помочь вам
достичь ваших целей и решить ваши задачи, используя мои знания, возможности и
мой опыт.
Список моих профессиональных услуг:
* Технические *
- Дизайн веб-сайта (ПК, планшет, мобильный)
- Разработка веб-сайтов
- Интернет-магазины
- Целевые страницы
- Сайты-визитки
- Корпоративные многостраничные сайты
- Разработка плагинов
- Пользовательские сайты (PSD в HTML / WordPress / Shopify)
- Графический дизайн (Photoshop, Illustrator)
* Опыт *
Работала со многими видами бизнеса:
- Электронная коммерция (физ. товары, онлайн-курсы, цифровые файлы)
- Здравоохранение
- Недвижимость
- Стартапы
- Услуги на дому и т.д.
6 главных причин нанять меня
- Честная, ответственная, всегда на связи
- 11 лет опыта
- Позитивная, люблю помогать другим добиваться успеха.
- 100% гарантия по выполненным работам.
- Удобный для мобильных устройств дизайн.
- Всегда придерживаюсь согласованных сроков выполнения проекта.
БУДУ РАДА ВАМ ПОМОЧЬ!