tina27freela

Разработчик сайтов. Копирайтер.

Разработчик сайтов

Здравствуйте! Я опытный разработчик WordPress. Более 11 лет опыта.

Так же работаю с конструкторами Tilda, LPmotor, Wix.

Языки программирования:

Ваша цель - увеличить продажи товаров или услуг? Вы хотите, чтобы ваш сайт стал

более посещаемым и авторитетным для поисковых систем? Я здесь, чтобы помочь вам

достичь ваших целей и решить ваши задачи, используя мои знания, возможности и

мой опыт.

Список моих профессиональных услуг:

* Технические *

- Дизайн веб-сайта (ПК, планшет, мобильный)

- Разработка веб-сайтов

- Интернет-магазины

- Целевые страницы

- Сайты-визитки

- Корпоративные многостраничные сайты

- Разработка плагинов

- Пользовательские сайты (PSD в HTML / WordPress / Shopify)

- Графический дизайн (Photoshop, Illustrator)

* Опыт *

Работала со многими видами бизнеса:

- Электронная коммерция (физ. товары, онлайн-курсы, цифровые файлы)

- Здравоохранение

- Недвижимость

- Стартапы

- Услуги на дому и т.д.

6 главных причин нанять меня

- Честная, ответственная, всегда на связи

- 11 лет опыта

- Позитивная, люблю помогать другим добиваться успеха.

- 100% гарантия по выполненным работам.

- Удобный для мобильных устройств дизайн.

- Всегда придерживаюсь согласованных сроков выполнения проекта.

БУДУ РАДА ВАМ ПОМОЧЬ!