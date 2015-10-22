Tina Kogen Art. Графический дизайн, логотипы, иллюстрации.
Меня зовут Алевтина и я дизайнер. А также художник, иллюстратор и вообще мастер на все руки.
Имею художественное образование, к которому прилагается отличный художественный вкус и красный диплом :)
С 2008 года моя работа связана с дизайном. Занималась полиграфией, веб-дизайном, ретушью и техдизайном. Последние три года сосредоточена на разработке логотипов и фирменного стиля, иллюстраций. Активно развиваюсь в области концепт-арта.
Стоимость работ определяется индивидуально после ознакомления с техническим заданием. Образец ТЗ на разработку лого и фирменного стиля отправляю по запросу по электронной почте.
Работаю по предоплате.
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Логотипы и Знаки
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