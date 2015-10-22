Tina Kogen Art. Графический дизайн, логотипы, иллюстрации.

Меня зовут Алевтина и я дизайнер. А также художник, иллюстратор и вообще мастер на все руки.

Имею художественное образование, к которому прилагается отличный художественный вкус и красный диплом :)

С 2008 года моя работа связана с дизайном. Занималась полиграфией, веб-дизайном, ретушью и техдизайном. Последние три года сосредоточена на разработке логотипов и фирменного стиля, иллюстраций. Активно развиваюсь в области концепт-арта.

Стоимость работ определяется индивидуально после ознакомления с техническим заданием. Образец ТЗ на разработку лого и фирменного стиля отправляю по запросу по электронной почте.

Работаю по предоплате.