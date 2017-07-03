tina_popova

С радостью помогу вам с переводом текстов общей тематики как с русского на английский, так и с английского на русский

Я являюсь выпускницей романо-германского отделения филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В настоящий момент я работаю преподавателем английского языка на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Также я работаю секретарем в Московском бюро Би-Би-Си, где параллельно прохожу стажировку в качестве новостного редактора. Моя работа подразумевает постоянную практику английского языка и, в первую очередь, переводческую деятельность, как устную, так и письменную. Имею опыт перевода деловой корреспонденции, художественных текстов, новостных сообщений, текстов юридической тематики. Одним из своих главных преимуществ считаю скрупулезный и требовательный подход к переводу, который проявляется в постоянном стремлении довести текст до идеала.