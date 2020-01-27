Выполню любую вашу работу!

Копирайтер/рерайтер с большим опытом работы. Имею опыт в написании текстов разной направленности: строительством, бизнес, техника, новости, кулинария, описание категорий и заполнения контентом сайта, блоггинг и т.д.

Также занимаюсь переводами. С/на английский, русский, украинский, польский, турецкий.

Делаю презентации, дикторскую озвучку, чистку аудио и видеозаписей. Обращайтесь, всегда найдем компромисс по цене и вижу работы!