Выполню любую вашу работу!
Копирайтер/рерайтер с большим опытом работы. Имею опыт в написании текстов разной направленности: строительством, бизнес, техника, новости, кулинария, описание категорий и заполнения контентом сайта, блоггинг и т.д.
Также занимаюсь переводами. С/на английский, русский, украинский, польский, турецкий.
Делаю презентации, дикторскую озвучку, чистку аудио и видеозаписей. Обращайтесь, всегда найдем компромисс по цене и вижу работы!
Портфолио
- Перевод стандарта качества70 просмотров
- Текст для интернет магазина61 просмотр