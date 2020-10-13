Видеомонтажер, художник, аниматор.

Мой опыт работы:

﻿(1) Видеомонтажер (Апрель 2019 — по настоящее время)

Archwood - Дизайн интерьеров европейского уровня.

https://interior-store.ru, https://www.youtube.com/channel/UCWXxrFLB87OmXO3cW_2Bq1A

Задачи:

1. Нарезка материала по тз, удаление ляпов, склейка.

2. Добавление картинок, анимация, подбор музыки, принесение динамики, цветокоррекция.

3. Создание превью видеоролика.

4. Создание и анимация баннеров

Результаты работы:

1. Оперативное выполнение работы в срок.

2. 23 готовых ролика на ютюб-канале с проссмотрами до 80 000.

3. Хороший отклик заказчика, продолжаем сотрудничать.

﻿(2) Видеомонтажер (Июнь 2016 — по настоящее время)

Guitares - гитарная мастерская. Это мое первое место работы.

http://guitares.ru, https://www.youtube.com/channel/UCn7jYtpdUhe8D7oGhbiIfAw

Задачи:

1. Монтаж видео-отзывов на сайт.

2. Создание баннеров, обработка фото

3. Дизайн mail-рассылки

4. Монтаж роликов на личный ютюб канал заказчика. (нарезка материала, подбор музыки, креативные решения).

Результаты работы:

1. Освоение в течении нескольких лет программ семейства adobe, выстраивание отношений с заказчиком, выполнение работы в срок по ТЗ.

2. Приобретены навыки: видеомонтажа, цветокоррекции, обработки фото, создание баннеров, анимации.

3. Хороший отклик заказчика, продолжаем сотрудничать

Обо мне:

﻿Креативно подхожу к решениям творческих задач. Ориентирован на результат. Всегда готов привнести что-то новое в проект, сделать чуть больше, попробовать что-то новое, если это уместно.

С детства увлекался созданием мультимедийного контента. Рисую, анимирую, монтирую видеоролики. Блогадаря it-образованию владею навыками ПК выше обычного пользывателя.

﻿Я рисую в Photoshop, хорошо владею навыками монтажа в Premiere Pro, анимирую в After Effects, Adobe animate, Dragon bones.