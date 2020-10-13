Мой опыт работы:
(1) Видеомонтажер (Апрель 2019 — по настоящее время)
Archwood - Дизайн интерьеров европейского уровня.
https://interior-store.ru, https://www.youtube.com/channel/UCWXxrFLB87OmXO3cW_2Bq1A
Задачи:
1. Нарезка материала по тз, удаление ляпов, склейка.
2. Добавление картинок, анимация, подбор музыки, принесение динамики, цветокоррекция.
3. Создание превью видеоролика.
4. Создание и анимация баннеров
Результаты работы:
1. Оперативное выполнение работы в срок.
2. 23 готовых ролика на ютюб-канале с проссмотрами до 80 000.
3. Хороший отклик заказчика, продолжаем сотрудничать.
(2) Видеомонтажер (Июнь 2016 — по настоящее время)
Guitares - гитарная мастерская. Это мое первое место работы.
http://guitares.ru, https://www.youtube.com/channel/UCn7jYtpdUhe8D7oGhbiIfAw
Задачи:
1. Монтаж видео-отзывов на сайт.
2. Создание баннеров, обработка фото
3. Дизайн mail-рассылки
4. Монтаж роликов на личный ютюб канал заказчика. (нарезка материала, подбор музыки, креативные решения).
Результаты работы:
1. Освоение в течении нескольких лет программ семейства adobe, выстраивание отношений с заказчиком, выполнение работы в срок по ТЗ.
2. Приобретены навыки: видеомонтажа, цветокоррекции, обработки фото, создание баннеров, анимации.
3. Хороший отклик заказчика, продолжаем сотрудничать
Обо мне:
Креативно подхожу к решениям творческих задач. Ориентирован на результат. Всегда готов привнести что-то новое в проект, сделать чуть больше, попробовать что-то новое, если это уместно.
С детства увлекался созданием мультимедийного контента. Рисую, анимирую, монтирую видеоролики. Блогадаря it-образованию владею навыками ПК выше обычного пользывателя.
Я рисую в Photoshop, хорошо владею навыками монтажа в Premiere Pro, анимирую в After Effects, Adobe animate, Dragon bones.