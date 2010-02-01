• свободное владение компьютером, текстовыми редакторами, электронными таблицами (имею навыки по созданию баз данных в таблицах Excel для слияния их в документ Word), Power Point, Corel, интернет, легко и быстро нахожу общий "язык" с любым незнакомым программным обеспечением.

• пишу неплохие тексты на тему страхования, андеррайтинга, неплохо разбираюсь в сфере математики и теории вероятностей.

• имею опыт работы по решению контрольных работ по математическому анализу, геометрии, дифференциальным уравнениям, дискретной математике, алгебре, теории вероятностей, актуарным расчетам, элементарной математике.

• имею опыт по обработке фотографий, созданию простых рисунков в Corel.