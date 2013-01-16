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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
12 лет назад
CorelDRAW
Заказывал сделать чертеж разреза двигателя по фотографии с возможностью распечатки на листе формата А1. Сергеем была предложена программа "Компас". Несмотря на то, что фотография была не очень четкая, в результате получил чертеж высокого качества с прорисовкой всех мелких деталей двигателя. Очень доволен сотрудничеством, работа сделана в срок. Рекомендую Сергея Артемьева (tip_top), как ответственного исполнителя!
Чертежи и Схемы
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