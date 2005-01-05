Я – человек, даже не побоюсь сказать фрилансер. Что я умею? Ну например: дизайн сайтов (как лендинга, так и многостраничного сайт), адаптивный дизайн сайтов и баннеры. Не 10 лет в этой сфере, но тоже кое-что даже умею. Так что жду ваши заказы, обязательно помогу чем смогу, пишите (я не кусаюсь!)🤗
P.S.: ах да забыл, я ещё и Максим, а у Максимов 150% работаспособности
Instagram: https://www.instagram.com/tipokorsh/
WhatsApp: +37544501816
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннер товаранет просмотров
- Баннер в полужурнальном стиленет просмотров
- Баннер с товаромнет просмотров
- Небольшой баннер с акцией1 просмотр
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#478
Дизайн сайтов
нет отзывов
$1/час
от $25от 3 дней
#1028