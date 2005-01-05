Я – человек, даже не побоюсь сказать фрилансер. Что я умею? Ну например: дизайн сайтов (как лендинга, так и многостраничного сайт), адаптивный дизайн сайтов и баннеры. Не 10 лет в этой сфере, но тоже кое-что даже умею. Так что жду ваши заказы, обязательно помогу чем смогу, пишите (я не кусаюсь!)🤗

P.S.: ах да забыл, я ещё и Максим, а у Максимов 150% работаспособности

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