tishenko80

Мария Тищенко tishenko80

 
45 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM, КОПИРАЙТИНГ

Опыт работы в маркетинге и рекламе более 10 лет.

С 2007 по 2012 - работа в рекламных агентствах Москвы.

Клиенты: "Газпромнефть-СМ", "Сибур", КХ "Кловер Групп" (Росгосстрах), "Пивоваренная компания "Балтика».

Фриланс с 2014 года:

  • Копирайтинг: посты для соцсетей, статьи, SEO-тексты, рерайтинг.
  • SMM (VK, FB, IG)
  • Создание сайтов на сервисе Tilda.
  • 4 года работы в туристическом агентстве на Бали.
  • 9 лет живу в Азии, из них 6 месяцев во Вьетнаме, 1,5 года на Пхукете, 7 месяцев на Шри-Ланке, 7 лет на Бали. Пишу уникальные тексты на совершенно разные темы о жизни в Азии, основанные на личном опыте.