tishenko80

SMM, КОПИРАЙТИНГ

Опыт работы в маркетинге и рекламе более 10 лет.

С 2007 по 2012 - работа в рекламных агентствах Москвы.

Аrtсom WP https://art-com.ru/ (1 год)

Arena Russia www.arenamb.ru/ (2 года)

IMARS GROUP www.imars.ru (2 года)

Клиенты: "Газпромнефть-СМ", "Сибур", КХ "Кловер Групп" (Росгосстрах), "Пивоваренная компания "Балтика».

Фриланс с 2014 года: