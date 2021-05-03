tishenko80

SMM, КОПИРАЙТИНГ
Опыт работы в маркетинге и рекламе более 10 лет.
С 2007 по 2012 - работа в рекламных агентствах Москвы.
- Аrtсom WP https://art-com.ru/ (1 год)
- Arena Russia www.arenamb.ru/ (2 года)
- IMARS GROUP www.imars.ru (2 года)
Фриланс с 2014 года:
- Копирайтинг: посты для соцсетей, статьи, SEO-тексты, рерайтинг.
- SMM (VK, FB, IG)
- Создание сайтов на сервисе Tilda.
- 4 года работы в туристическом агентстве на Бали.
- 9 лет живу в Азии, из них 6 месяцев во Вьетнаме, 1,5 года на Пхукете, 7 месяцев на Шри-Ланке, 7 лет на Бали. Пишу уникальные тексты на совершенно разные темы о жизни в Азии, основанные на личном опыте.