Нужно перевести текст с украинского на английский. В основном - общетематический - несколько новостей, заявлений. Есть пара медицинских справок. Пишите стоимость за количество символов.
Николай Ставрогин tisproftisprof
- Переводы1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести страницы сайта (все тексты уже перенесены в word-файлы). В сумме 25000 символов с пробелами. Указывайте цену в заявке.Переводы20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Конкурс закрыт.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно найти и составить список сайтов по коллекционированию, искусству, антиквариату. Регионы поиска: США, вся Европа, Канада, Австралия, Южная Америка. В этих регионах не ищем: СНГ, Азия, Африка. Посещаемость сайтов: от 10.000 визитов в месяц. Проверить ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужно разместить по 30-40 сообщений на англоязычных форумах. Тематика форумов - коллекционирование, антиквариат, искусство. Список сайтов предоставляется - всего около 30. Пользователи там уже зарегистрированы. Сообщения должны быть грамматически правильно составлены, соответствовать темам топика, быть ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $25
Нужно сделать схему размещения элементов на странице, чтобы они вмещались в определенную прямоугольную область. Детали по скайпу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $40
Нужно сделать редизайн [url=http://joxi.ru/gmv88QYfxPq5qA]шапки сайта[/url]. Менять можно всё - расположение элементов, вид элементов, размер элементов, размер шрифтов, цвета. Можно использовать цвета - 176daf, белый, черный, оттенки светло-серого. Нельзя менять тип шрифта - Roboto. [url=http://joxi.ru/Rmz99dYhWPYq6r]Список категорий и пункты ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн одной страницы сайта. Ширина страницы - 1230px. Во вложении несколько примеров страниц нашего сайта. Дизайн страницы должен быть в общем стиле сайта. Не пестрый, спокойный дизайн. Шрифт - Roboto. Также во вложении примеры аналогичных страниц ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно обработать фотографию под стандарты грин карты. Есть фотография лица и части шеи, нужно сделать из нее фотографию по груди. Подогнать размеры фотографии и одеть в рубашку или костюм, или другое неярких цветов, главное чтобы не видно ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Задание - скопировать товар отсюда http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=25659604 картинки, описание (короткое описание товара и характеристики) и цены на доску объявлений Slando.ua на нашего пользователя. Там нужно будет выбирать соответствующую категорию.Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо сохранить изображения материала с сайта http://www.cherrystoneauctions.com/_auction/pr.asp по направлению Россия и Украина (RUSSIA, UKRAINE). К примеру: Выбирается прошедший аукцион September 2013 Auction, нажимаем "View Entire Auction", далее выбирается раздел RUSSIA со списка и сохраняются все ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо сделать выделение строк в каталоге почтовых марок соответственно указанной каталожной стоимости. Ссылка на каталог - http://a-profiles.com.ua/lapin.pdf. Каталог на 600 страниц. Выделять нужно по принципу: Голубой фон от 10 до 99. Светло красный фон от 100 до 499. Светло зеленый ...Завершен10 лет назад
- $50
Уважаемые, фрилансеры, Нужно выполнить такое задание. У меня есть готовые картинки отдельных товаров, с них нужно будет сделать набор - объединить эти картинки в 1 картинку. Нужно будет обязательно учитывать масштабирование, положение предметов, и провести коррекцию ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Уважаемые, фрилансеры, нужно зарисовать надпись на двух картинках. Качественно и незаметно. Конкурсные картинки: 1) http://www.ebaypa.com/albums/20120007/0000/sku049593_14.jpg 2) http://www.ebaypa.com/albums/20120007/0000/sku049594_14.jpg Ваши вопросы и предложения высылайте в приват (ЛС).Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать качественное описание товара. В основном - электроника. Работа состоит из двух небольших этапов: ======== 1 ======== Изначально есть страница с описанием товара на английском языке. С нее берутся только Технические характеристики (Specification) Особенности (Features) ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Найти наименьшую цену на интернет аукционе (aukro.ua) на заданый товар.Затем перенести эту цену в файл Excel. Всего около 200-300 позиций. Стоимость одной позиции 5 центов. Если работа будет выполнена качественно то возможно дальньйшее сотруднечество на ...Завершен11 лет назад
- $50
Уважаемые фрилансеры, Необходимо разработать логотип Яхт-клуба Название - Kyiv Racing Yacht Club Цветовая гамма - любая, кроме 100% черного. Кол-во: максимум 3 цвета Больше ограничений нет)Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть интернет аукцион Аукро http://aukro.ua. Там выставляются разные товары на продажу (лоты). Нужно сделать простое вертикальное меню с ссылками. При этом главное - если меняешь один элемент в меню, он автоматически меняется на ВСЕХ лотах. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть каталог строительных инструментов. Вот ссылка - http://a-profiles.com.ua/katalog.rar. Вот что необходимо сделать: 1. Вырезать объект, удалить фон. 2. Сделать цвета насыщенней (добавить контраста, не меньше 50 единиц) 3. Добавить легкую тень. 4. Сделать размер рисунка в два раза меньше ...Завершен12 лет назад
- $15
Нужно вставить изображения в рамки. Рамки будут трех размеров - 250x280, 318x151, 350x280. Рамки в формате .psd предоставляю. Тоесть нужно перенести картинки в рамку, хорошо отцентрировать, если нужно уменьшить размер. Главное чтобы изображение было по ...Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад