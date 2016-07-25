tisprof

Николай Ставрогин tisprof

 
44 годаУкраина/Ровно
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Перевод текста с украинского на английский

    Нужно перевести текст с украинского на английский. В основном - общетематический - несколько новостей, заявлений. Есть пара медицинских справок. Пишите стоимость за количество символов.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск сайтов по коллекционированию, искусству, антиквариату

    Нужно найти и составить список сайтов по коллекционированию, искусству, антиквариату. Регионы поиска: США, вся Европа, Канада, Австралия, Южная Америка. В этих регионах не ищем: СНГ, Азия, Африка. Посещаемость сайтов: от 10.000 визитов в месяц. Проверить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Размещение сообщений на англоязычных форумах

    Здравствуйте. Нужно разместить по 30-40 сообщений на англоязычных форумах. Тематика форумов - коллекционирование, антиквариат, искусство.  Список сайтов предоставляется - всего около 30. Пользователи там уже зарегистрированы. Сообщения должны быть грамматически правильно составлены, соответствовать темам топика, быть ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн шапки сайта

    $40

    Нужно сделать редизайн [url=http://joxi.ru/gmv88QYfxPq5qA]шапки сайта[/url]. Менять можно всё - расположение элементов, вид элементов, размер элементов, размер шрифтов, цвета. Можно использовать цвета - 176daf, белый, черный, оттенки светло-серого. Нельзя менять тип шрифта - Roboto. [url=http://joxi.ru/Rmz99dYhWPYq6r]Список категорий и пункты ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн одной страницы сайта

    $50

    Нужно сделать дизайн одной страницы сайта.  Ширина страницы - 1230px.  Во вложении несколько примеров страниц нашего сайта. Дизайн страницы должен быть в общем стиле сайта. Не пестрый, спокойный дизайн. Шрифт - Roboto. Также во вложении примеры аналогичных страниц ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработать одну фотографию для документов

    $10

    Нужно обработать фотографию под стандарты грин карты. Есть фотография лица и части шеи, нужно сделать из нее фотографию по груди. Подогнать размеры фотографии и одеть в рубашку или костюм, или другое неярких цветов, главное чтобы не видно ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнить сайт товаром

    $100

    Задание - скопировать товар отсюда http://aukro.ua/listing/user.php?us_id=25659604 картинки, описание (короткое описание товара и характеристики) и цены на доску объявлений Slando.ua на нашего пользователя. Там нужно будет выбирать соответствующую категорию.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сохранить картинки с сайта и каталогизировать их

    $50

    Необходимо сохранить изображения материала с сайта http://www.cherrystoneauctions.com/_auction/pr.asp по направлению Россия и Украина (RUSSIA, UKRAINE). К примеру: Выбирается прошедший аукцион September 2013 Auction, нажимаем "View Entire Auction", далее выбирается раздел RUSSIA со списка и сохраняются все ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать выделение текста в каталоге формата PDF

    $100

    Необходимо сделать выделение строк в каталоге почтовых марок соответственно указанной каталожной стоимости. Ссылка на каталог - http://a-profiles.com.ua/lapin.pdf. Каталог на 600 страниц. Выделять нужно по принципу: Голубой фон от 10 до 99. Светло красный фон от 100 до 499. Светло зеленый ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать коллаж из фотографий

    $50

    Уважаемые, фрилансеры, Нужно выполнить такое задание. У меня есть готовые картинки отдельных товаров, с них нужно будет сделать набор - объединить эти картинки в 1 картинку. Нужно будет обязательно учитывать масштабирование, положение предметов, и провести коррекцию ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Зарисовать надпись на двух картинках

    $50

    Уважаемые, фрилансеры, нужно зарисовать надпись на двух картинках. Качественно и незаметно. Конкурсные картинки: 1) http://www.ebaypa.com/albums/20120007/0000/sku049593_14.jpg 2) http://www.ebaypa.com/albums/20120007/0000/sku049594_14.jpg Ваши вопросы и предложения высылайте в приват (ЛС).

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо сделать качественное описание товара

    $50

    Необходимо сделать качественное описание товара. В основном - электроника. Работа состоит из двух небольших этапов: ======== 1 ======== Изначально есть страница с описанием товара на английском языке. С нее берутся только Технические характеристики (Specification) Особенности (Features) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Найти наименьшую цену на товар в интернет-магазине

    $50

    Найти наименьшую цену на интернет аукционе (aukro.ua) на заданый товар.Затем перенести эту цену в файл Excel. Всего около 200-300 позиций. Стоимость одной позиции 5 центов. Если работа будет выполнена качественно то возможно дальньйшее сотруднечество на ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Уважаемые фрилансеры, Необходимо разработать логотип Яхт-клуба Название - Kyiv Racing Yacht Club Цветовая гамма - любая, кроме 100% черного. Кол-во: максимум 3 цвета Больше ограничений нет)

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать меню для аукциона

    $50

    Есть интернет аукцион Аукро http://aukro.ua. Там выставляются разные товары на продажу (лоты). Нужно сделать простое вертикальное меню с ссылками. При этом главное - если меняешь один элемент в меню, он автоматически меняется на ВСЕХ лотах. ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вырезать изображения из каталога

    $50

    Есть каталог строительных инструментов. Вот ссылка - http://a-profiles.com.ua/katalog.rar. Вот что необходимо сделать: 1. Вырезать объект, удалить фон. 2. Сделать цвета насыщенней (добавить контраста, не меньше 50 единиц) 3. Добавить легкую тень. 4. Сделать размер рисунка в два раза меньше ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вставить изображения в рамку

    $15

    Нужно вставить изображения в рамки. Рамки будут трех размеров - 250x280, 318x151, 350x280. Рамки в формате .psd предоставляю. Тоесть нужно перенести картинки в рамку, хорошо отцентрировать, если нужно уменьшить размер. Главное чтобы изображение было по ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
vldsk
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Перевод текста с украинского на английский
Спасибо за сотрудничество и интересную работу. С коммуникацией и оплатой проблем не было - все отлично.
yhont
Анна 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$1
9 баллов
6 лет назад
Поиск сайтов по коллекционированию, искусству, антиквариату
Хороший заказчик. Четкое ТЗ и оплата согласно договоренности.
Отличный исполнитель! Все сделано в лучшем виде. Приятная коммуникация!
Ответный отзыв
Ganshina
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Сделать схему размещения элементов на странице
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Быстро и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
kirandia18
Кира 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Наполнить сайт товаром
Отличный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую.
Супер!
Ответный отзыв
kirandia18
Кира 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сохранить картинки с сайта и каталогизировать их
Все отлично, спасибо
Супер скорость и максимум понимания. Хорошая цена. Не подведет.
Ответный отзыв