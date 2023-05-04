tisshkanas

Анастасия tisshkanas

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
digital-marketing, content creator

Написание профессиональной маркетинговой стратегии для вашего бизнеса.

Стратегия включает в себя 2 части:

исследовательскую:

глубокий анализ бренда в соцсетях;

анализ конкурентов;

выявление ядра и формирование портрета целевой аудитории;

креативную:

позиционирование, ДНК, УТП бренда;

формирование портрета бренда;

Tone of voice;

визуальная концепция бренда;

составление рубрикатора и контент-плана;

возможности органического и платного продвижения;

работа с инфлюэнсерами;

спеспроекты