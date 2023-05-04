tisshkanas

Анастасия tisshkanastisshkanas
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
digital-marketing, content creator
Написание профессиональной маркетинговой стратегии для вашего бизнеса.
Стратегия включает в себя 2 части:
исследовательскую:
глубокий анализ бренда в соцсетях;
анализ конкурентов;
выявление ядра и формирование портрета целевой аудитории;
креативную:
позиционирование, ДНК, УТП бренда;
формирование портрета бренда;
Tone of voice;
визуальная концепция бренда;
составление рубрикатора и контент-плана;
возможности органического и платного продвижения;
работа с инфлюэнсерами;
спеспроекты
Я против войны в Украине!