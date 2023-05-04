tisshkanas

digital-marketing, content creator Написание профессиональной маркетинговой стратегии для вашего бизнеса. Стратегия включает в себя 2 части: исследовательскую: глубокий анализ бренда в соцсетях; анализ конкурентов; выявление ядра и формирование портрета целевой аудитории; креативную: позиционирование, ДНК, УТП бренда; формирование портрета бренда; Tone of voice; визуальная концепция бренда; составление рубрикатора и контент-плана; возможности органического и платного продвижения; работа с инфлюэнсерами; спеспроекты

Я против войны в Украине !