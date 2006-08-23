Компания «ТитанСофт» – это комплексный производитель рекламных IT-продуктов.

«ТитанСофт» - финансово и идейно независимая компания. Технологии и разработки, созданные за 6 лет кропотливой работы, - авторские и являются собственностью компании.

Результаты Компании «ТитанСофт»:

1. 7-ой год успешной работы на профессиональном рынке.

2. Более 200 IT-проектов.

3. Штат компании – 25 профессионалов.

4. Работы по всему миру: США, Европа, вся Россия.

Услуги компании:

1. Интернет – сайты (в комплексе: продвижение в Интернете, хостинг, регистрация имени)

2. Мультимедиа презентации (в комплексе: 3D моделирование, виртуальные экскурсии, видео)

3. Тиражирование CD (DVD) дисков (изготовление фирменных матриц с нанесением логотипа и записью информации в необходимой упаковке)

4. Стандарты фирменного стиля