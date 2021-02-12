tkacenkon66

веб - дизайнер, эксперт по Tilda, только современное

веб-дизайнер с незамыленным взглядом на современную конверсию и визуализацию сайтов, работаю с клиентами в общих интересах, ради получения крутых работ и макетов для себя, а для вас продаваемых и окупаемых сайтов (интернет магазины, визитки, лендинги)В моем арсенале и опыте только новые и современные сайты, особенно практикуюсь и прошла курс дизайна по тильде, самые современные и новые фишки, доработка смысла и конверсии