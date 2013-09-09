tkachenko_studio

Иван Ткаченко tkachenko_studio

 
39 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

ПРЕДЛАГАЮ ФОТО И ВИДЕО УСЛУГИ

Изготовление видео фильмов,слайдшоу,оформление диска...

Цифровая съёмка для полиграфии и рекламы...

Изготовление портфолио,профессиональная съёмка корпоративных и семейных событий...

Печать фотографий любых форматов....

*ЛЮБОЙ ЗАКАЗ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО,КАЧЕСТВЕННО И В СРОК*

Портфолио
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