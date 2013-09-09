Иван Ткаченко tkachenko_studiotkachenko_studio
39 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
ПРЕДЛАГАЮ ФОТО И ВИДЕО УСЛУГИ
Изготовление видео фильмов,слайдшоу,оформление диска...
Цифровая съёмка для полиграфии и рекламы...
Изготовление портфолио,профессиональная съёмка корпоративных и семейных событий...
Печать фотографий любых форматов....
*ЛЮБОЙ ЗАКАЗ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО,КАЧЕСТВЕННО И В СРОК*
Портфолио
- Без названия136 просмотров
- Рекламное фото105 просмотров
- Детское фото128 просмотров
- Wedding_day116 просмотров
- Wedding_day117 просмотров
- Wedding_day149 просмотров
- Wedding_day120 просмотров
- Wedding_day114 просмотров
- Wedding_day106 просмотров
- Wedding_day119 просмотров
- Модель и мастер120 просмотров
- Wedding_day120 просмотров