tkachenko_tanya

Татьяна Виновец tkachenko_tanya

 
47 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

- Рерайтинг/копирайтинг

- Подготовка оригинальных статей с использованием ключевых слов

- Подготовка бизнеспланов

Основное направление:

- написания курсовых, дипломных работ, рефератов. Профессиональная подготовка. Актуальные темы. Широкий выбор предметов.

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