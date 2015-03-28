Татьяна Виновец tkachenko_tanyatkachenko_tanya
47 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
- Рерайтинг/копирайтинг
- Подготовка оригинальных статей с использованием ключевых слов
- Подготовка бизнеспланов
Основное направление:
- написания курсовых, дипломных работ, рефератов. Профессиональная подготовка. Актуальные темы. Широкий выбор предметов.
Портфолио
- Курсовая работа Криминальное право101 просмотр
- Дипломная работа "Повышение квалификации работнико350 просмотров
- Без названия209 просмотров
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