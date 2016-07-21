tkachukcha

Статьи и новости на русском и английском, переводы, контент-менеджмент

- Пишу статьи на русском и английском языках

- Знаю и применяю принципы СЕО при написании статей

- Работаю с изображениями

- Знаю основы HTML/CSS, Wordpress

- Перевожу с англ на русский и наоборот

За спиной контент-менеджмент сайтов wavehouse.ru и surftime.ru на протяжении более полутора лет, включая написание статей и ведение групп в соцсетях.

Приветствуется следующая тематика для статей: путешествия, экстремальный спорт, йога, фотография, гаджеты, игры.

Но также могу писать и на любые другие темы.