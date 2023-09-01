Привет! Меня зовут Катя
Я графический и веб-дизайнер
Уверенно работаю в Figma, Photoshop и Illustrator
Мои основные проекты - это веб-сайты с адаптивами для мобильных устройств.
Но кроме сайтов я также дизайню карточки товаров, картинки для бизнес-аккаунтов в инстаграм (или другие соц. сети), инфографику.
Так же с удовольствием сделаю для вас логотип и айдентику.
Примеры моих работ можно посмотреть на Бехансе https://www.behance.net/barborice
Что касается личных качеств, то я очень внимательна к деталям и вашим запросам. Работаю со здравым перфекционизмом. Исполняю всю работу в срок.
В дизайне стремлюсь к минимализму. Главное, чтобы сайт (картинка, логотиип) выполнял свою цель.
Если вы ищите смелых решений, обязательно сообщите об этом) Идей много!
Буду рада сотрудничеству :)
Я против войны в Украине!
Портфолио
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