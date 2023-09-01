Привет! Меня зовут Катя

Я графический и веб-дизайнер

Уверенно работаю в Figma, Photoshop и Illustrator

Мои основные проекты - это веб-сайты с адаптивами для мобильных устройств.

Но кроме сайтов я также дизайню карточки товаров, картинки для бизнес-аккаунтов в инстаграм (или другие соц. сети), инфографику.

Так же с удовольствием сделаю для вас логотип и айдентику.

Примеры моих работ можно посмотреть на Бехансе https://www.behance.net/barborice

Что касается личных качеств, то я очень внимательна к деталям и вашим запросам. Работаю со здравым перфекционизмом. Исполняю всю работу в срок.

В дизайне стремлюсь к минимализму. Главное, чтобы сайт (картинка, логотиип) выполнял свою цель.

Если вы ищите смелых решений, обязательно сообщите об этом) Идей много!

Буду рада сотрудничеству :)