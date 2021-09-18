художник-педагог, иллюстратор

Художник-педагог, большой навык в написании портретов, также специализируюсь на рисовке эскизов к татуировкам и на рисовании иллюстраций. Есть опыт в создании постеров и в создании картинок в компьютерной графике.

Есть опыт в преподавании, даю уроки изо как в живую, так и дистанционно.

Хорошие знания английского.

Работу делаю ответственно и в срок. Честная и пунктуальная, легко обучаюсь, поэтому справлюсь с разными задачами!

Работаю в Adobe Photoshop, CorelDRAW.