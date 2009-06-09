Мы разрабатываем программное обеспечение для встроенных систем, кроссплатформенных приложений, iPhone-приложений, приложений для мобильных устройств и наладонников, систем видеобезопасности, систем распознавания буквенно-цифровой информации, аудио- и видеосжатия, системное ПО, сетевые приложения, базы данных, сайты, решения на базе Linux, Windows, .NET, Oracle и пр. При работе в каждой из упомянутых областей для достижения требуемого результата, используем наиболее эффективные или наиболее распространенные технологии и инструментарий.

Для успешного выполнения проектов у нас есть не только команда высококлассных и опытных специалистов, но и отработанные технологии управления проектами, перестраиваемые в каждом отдельном случае для достижения наиболее эффективного конечного результата. При работе над проектами мы делаем упор на командную работу и управляемость процесса разработки. Максимальная документированность каждого этапа - это правило, с которого начинается, в котором живет и завершается проект.

Мы – официально зарегистрированная на территории Республики Беларусь компания. При необходимости, приедем к Вам для обсуждения деталей и заключения договора. Заказы выполняем действительно качественно и в оговоренные сроки. Будем рады долгосрочному сотрудничеству.

Наш адрес: Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5, к.227.

ICQ: 406-967-463

email: [email protected]

тел: +375 17 294 03 01