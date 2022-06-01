Нурдос, 21 ,
Больше года в сфере фото и видео.
Амбициозный, молодой, творческий и ответственный.
видео для YouTube/Tik-Tok/Instagram- презентация компании или продукта- мастер-классы- отзывы- монтаж видео о путешествиях- и любой формат, который вы хотите
Могу я чем-нибудь помочь:- выбрать источники- выбрать музыку- создавать переходы- анимировать текст- корректировать цвета
Для начала продавцу необходимо:Ваше понимание того, что вы хотите увидеть в итоге Техническое задание на исполнение или сценарий ролика
Хорошее качество видео (,fullhd, HD)
Укажите желаемую продолжительность видео
Прикрепите все необходимые исходные видео, фото и аудио материалы (чтобы я мог ознакомиться с чем мне нужно работать)
Ваши пожелания и самое главное - прикрепите ссылки на аналогичные примеры, по которым я буду следовать для создания финальной версии видео.
Тип: Монтаж видео