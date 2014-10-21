Пусть Вас не смущает, что я новичок на сайте! Я НЕ новичок в деле.
Имею опыт переводов технической и деловой документации, контрактов/договоров, устный перевод переговоров, перевод текстов различной тематики, инструкций, книг и т.д.
Translating, proofreading, editing
Выполняю копирайт и рерайт на русском языке на темы:
- дизайн интерьера
- производство мебели
- путешествия
- косметика
- гемблинг
Работу без оплаты не высылаю.
Стоимость работы обсуждается предварительно.
Скидки на "проект" обсуждаются индивидуально.
Для ориентира:
-переводы "туда-обратно" 200-300руб за 1500 знаков с пробелами;
-переводы "проект" - по договоренности;
-репетиторство 5у.е./ак.ч.-занятия в skype либо на дому в г.Бресте;
-переписка в режиме "на лету" почасовая и по согласованию;
-индивидуальное обслуживание туристов в качества гида и переводчика (возможен выезд по РБ)
-копирайтинг 70 руб за 1000зн
-рерайтинг (делаю качественный почти как копирайт) - 60 руб за 1000зн / либо рерайт стандарт (не менее 80%уникальности) 40руб.
(мой копирайт тут
http://healthy-joy.by/company.html
за рерайт 40руб)
Хотелось бы сотрудничать на постоянной основе.
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Оплата предпочтительнее webmoney, если внутри страны (РБ) то на банковскую карту или счет до востребования, а так же почтовый перевод.
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Обращайтесь и все будут довольны!
e-mail: [email protected] и/или [email protected]