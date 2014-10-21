Перевод текстов любой тематики качественно и в оговоренные сроки. Webmoney

Пусть Вас не смущает, что я новичок на сайте! Я НЕ новичок в деле.

Имею опыт переводов технической и деловой документации, контрактов/договоров, устный перевод переговоров, перевод текстов различной тематики, инструкций, книг и т.д.

Translating, proofreading, editing

Выполняю копирайт и рерайт на русском языке на темы:

- дизайн интерьера

- производство мебели

- путешествия

- косметика

- гемблинг

Работу без оплаты не высылаю.

Стоимость работы обсуждается предварительно.

Скидки на "проект" обсуждаются индивидуально.

Для ориентира:

-переводы "туда-обратно" 200-300руб за 1500 знаков с пробелами;

-переводы "проект" - по договоренности;

-репетиторство 5у.е./ак.ч.-занятия в skype либо на дому в г.Бресте;

-переписка в режиме "на лету" почасовая и по согласованию;

-индивидуальное обслуживание туристов в качества гида и переводчика (возможен выезд по РБ)

-копирайтинг 70 руб за 1000зн

-рерайтинг (делаю качественный почти как копирайт) - 60 руб за 1000зн / либо рерайт стандарт (не менее 80%уникальности) 40руб.

(мой копирайт тут

http://healthy-joy.by

http://healthy-joy.by/company.html

за рерайт 40руб)

Хотелось бы сотрудничать на постоянной основе.

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Оплата предпочтительнее webmoney, если внутри страны (РБ) то на банковскую карту или счет до востребования, а так же почтовый перевод.

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Обращайтесь и все будут довольны!

e-mail: [email protected] и/или [email protected]