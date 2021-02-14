tmalkovskaya

Татьяна Мальковская tmalkovskayatmalkovskaya
43 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Tatiana Malkovskaya Retoucher
Здравствуйте, меня зовут Татьяна и я профессиональный ретушер. Начала профессиональную деятельностьь в 2019 году и у меня много довольных клиентов по всему миру. Могу предоставить всё, что нужно заказчику, могу сделать ваши фотографии более дорогими и привлекательными.
Что я могу предложить:
- Pre-production and Post-Production
- Коррекция цвета (фотографии из серии в одной цветовой/световой теме)
- Портретная ретушь
- разглаживание кожи, удаление морщин
- Beauty and HiEnd ретушь
- Изменения тела и лица
- Работа с фоном
- Ретушь одежды
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