tmalkovskaya

Татьяна Мальковская tmalkovskaya

 
43 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Tatiana Malkovskaya Retoucher

Здравствуйте, меня зовут Татьяна и я профессиональный ретушер. Начала профессиональную деятельностьь в 2019 году и у меня много довольных клиентов по всему миру. Могу предоставить всё, что нужно заказчику, могу сделать ваши фотографии более дорогими и привлекательными.

Что я могу предложить:

  • Pre-production and Post-Production
  • Коррекция цвета (фотографии из серии в одной цветовой/световой теме)
  • Портретная ретушь
    • разглаживание кожи, удаление морщин
  • Beauty and HiEnd ретушь
  • Изменения тела и лица
  • Работа с фоном
  • Ретушь одежды