tmalkovskaya

Tatiana Malkovskaya Retoucher

Здравствуйте, меня зовут Татьяна и я профессиональный ретушер. Начала профессиональную деятельностьь в 2019 году и у меня много довольных клиентов по всему миру. Могу предоставить всё, что нужно заказчику, могу сделать ваши фотографии более дорогими и привлекательными.

Что я могу предложить: