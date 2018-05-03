Каньон-Север - производство искусственного камня

Компания «Каньон-Север» предлагает искусственный камень цена на который существенно ниже цены на натуральный камень, а результат облицовки из-за широкой цветовой гаммы фасадного камня существенно выше.

Компания «Каньон-Север» предлагает фасадные панели под камень цена которых приятно удивляет. Если использовать фасадные панели для деревянного дома, то он не только выглядит как каменный, но и становится теплее.

Облицовка камнем – это, по сути, отделка здания материалами природного происхождения. Именно поэтому применение таких отделочных материалов в сочетании с использованием передовых технологий облицовки получило распространение в странах Западной Европы, где требования к экономичности более чем высоки.

Технологии облицовки фасада камнем за рубежом не новы, они совершенствовались и эволюционировали в течение столетий. В итоге мы можем воспользоваться лучшими методиками отделки стен, разумеется, заказав соответствующие отделочные