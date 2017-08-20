Иван Локтёв - просто фрилансер ;-)

Рад вас приветствовать!!!

Представлюсь:

Я Иван, трудолюбивый веб-разработчик, который может спроектировать для вас веб-сайт.

Начал свой путь в IT сфере более 3 лет назад.

Я буду рад сотрудничать с вами, готов продемонстрировать свои навыки и удовлетворить ваши потребности в данной сфере!

Мои сильные стороны:

- я уверен в своих профессиональных навыках;

- у меня гибкий график работы;

- у меня есть энтузиазм и надежность;

- подхожу творчески к работе;

- я работаю очень быстро, что поможет вам сэкономить время и деньги;

У меня есть обширные знания в дизайне, верстке(Веб-сайты и интернет магазины), программировании, а так же мелкие правки, техническая поддержка и СЕО оптимизация ваших проектов.

Также могу смело заявить, что профессионально занимаюсь ретушью фотографий(Устраняю и добавляю различные эффекты).

Готов к работе и сотрудничеству. Свяжитесь со мной сейчас, и вы получите ваш сайт быстро и надежно.