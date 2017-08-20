Рад вас приветствовать!!!
Представлюсь:
Я Иван, трудолюбивый веб-разработчик, который может спроектировать для вас веб-сайт.
Начал свой путь в IT сфере более 3 лет назад.
Я буду рад сотрудничать с вами, готов продемонстрировать свои навыки и удовлетворить ваши потребности в данной сфере!
Мои сильные стороны:
- я уверен в своих профессиональных навыках;
- у меня гибкий график работы;
- у меня есть энтузиазм и надежность;
- подхожу творчески к работе;
- я работаю очень быстро, что поможет вам сэкономить время и деньги;
У меня есть обширные знания в дизайне, верстке(Веб-сайты и интернет магазины), программировании, а так же мелкие правки, техническая поддержка и СЕО оптимизация ваших проектов.
Также могу смело заявить, что профессионально занимаюсь ретушью фотографий(Устраняю и добавляю различные эффекты).
Готов к работе и сотрудничеству. Свяжитесь со мной сейчас, и вы получите ваш сайт быстро и надежно.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!