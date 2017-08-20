tmnt

Иван Локтёв tmnt

 
27 летРоссия/Сургут
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Иван Локтёв - просто фрилансер ;-)

Рад вас приветствовать!!! 

Представлюсь: 

Я Иван, трудолюбивый веб-разработчик, который может спроектировать для вас веб-сайт. 

Начал свой путь в IT сфере более 3 лет назад. 

Я буду рад сотрудничать с вами, готов продемонстрировать свои навыки и удовлетворить ваши потребности в данной сфере! 

Мои сильные стороны: 

- я уверен в своих профессиональных навыках; 

- у меня гибкий график работы; 

- у меня есть энтузиазм и надежность; 

- подхожу творчески к работе; 

- я работаю очень быстро, что поможет вам сэкономить время и деньги; 

У меня есть обширные знания в дизайне, верстке(Веб-сайты и интернет магазины), программировании, а так же мелкие правки, техническая поддержка и СЕО оптимизация ваших проектов. 

Также могу смело заявить, что профессионально занимаюсь ретушью фотографий(Устраняю и добавляю различные эффекты).

Готов к работе и сотрудничеству. Свяжитесь со мной сейчас, и вы получите ваш сайт быстро и надежно.

SEO-оптимизацияРетушь фото
Отзывы заказчиков
martinii
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографии
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