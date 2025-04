tn_spiridonova

Переводчик английского языка (ПОРТФОЛИО)

Образование: "переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации".

Занимаюсь переводами с/на английский язык в сферах:

- общий перевод,

- художественный перевод,

- корреспонденция/деловая переписка,

- научно-популярная литература.

+ редактура текстов.

Пример работы (статья по психиатрии из Scientific American Mind, анг-рус):

Оригинал:

According to his occupational therapist, Elliott (whose name has been changed to protect his privacy) has sensory processing

disorder. This means that he has dif culty perceiving, responding to and integrating sensations in ways that can affect

his social relationships, daily activities and quality of life. Occupational therapists say that the disorder can manifest itself

in diverse ways, depending on which senses are affected and how; there are dozens of possible sensory permutations. Elliott

seems to be overly sensitive to smell and touch and sound; he is underresponsive to taste . He also has trouble discriminating the qualities of certain sensations, including where his body is positioned in space, which affects his coordination and motor

skills. He meets with his occupational therapist once a week for sensory integration therapy in what is called a “sensory

gym”—a space where he plays with swings, jumping balls, shaving cream and climbing walls in ways designed to teach

his nervous system more appropriate perceptions and responses to sensations and to build his con dence and coordination.

According to a 2009 study, as many as one in every six kids suffers from sensory problems that are serious enough

to disrupt their daily lives.

Everything I have written about Elliott’s disorder, however, is hotly contested. In some circles, sensory processing disorder,

or SPD, simply doesn’t exist. Although a cadre of occupational therapists fought for 12 years to have the disorder listed

in the current iteration of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM-5 ), the American Psychiatric

Association (APA) opted not to include it—which means, basically, that the group does not recognize it as a legitimate

condition. In 2012 the American Academy of Pediatrics (AAP) published a policy statement recommending against the use of

the SPD diagnosis, too. It argued that sensory problems are likely to be symptoms of other recognized developmental disorders,

such as autism, attention-deficit/hyperactivity disorder and anxiety disorder. It also concluded that “the amount of research

regarding the effectiveness of sensory integration therapy is limited and inconclusive.”

Перевод:

По словам эрготерапевтов, данное расстройство может проявляться в различных вариациях, в зависимости от того, какой канал восприятия затронут и как именно; существуют десятки видов сенсорных искажений. Эллиот гиперчувствителен к запахам, прикосновениям и звукам; при этом слабо воспринимает вкусы. Также он плохо различает интенсивность ощущений по отдельным каналам, в частности, восприятие положения тела в пространстве, что влияет на его

координацию и моторные навыки. Раз в неделю Эллиот встречается со своим эрготерапевтом в «сенсорном спортзале», где есть качели, мячи, кремы для бритья, скалодром – всё, чтобы развить его каналы восприятия и научить нервную систему правильно реагировать на ощущения, улучшить координацию и придать уверенность в общении с внешним миром. Согласно исследованию 2009 г., каждый шестой ребенок имеет критические проблемы с сенсорикой, мешающие их нормальной жизнедеятельности.

Как бы то ни было, всё, написанное о расстройстве Эллиота,горячо оспаривается. В некоторых кругах дисфункция сенсорной интеграции (SPD) просто-напросто не существует. Несмотря на то, что эрготерапевты вот уже 12 лет борются за право включить данное расстройство в Диагностическое и Статистическое Руководство по Психическим Расстройствам (DSM-5), Американская психиатрическая ассоциация (APA) предпочитает не включать его – что означает, в первую очередь, что у этой группы расстройств нет официального статуса. В 2012 году Американская академия педиатров (AAP) также опубликовала рекомендации не диагностировать дисфункцию сенсорной интеграции. Главным аргументом было то,

что сенсорные расстройства являются лишь симптомами различных видов дисфункционального развития, таких как аутизм, синдром дефицита внимания/гиперактивность и тревожных расстройств. Также там указано, что «количество исследований, подтверждающих эффективность терапии сенсорной интеграции, является ограниченным и неубедительным».