------------------------------ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ------------------------------------

- дизайн иконок;

- дизайн web-сайтов;

- разработка логотипов и фирменных стилей компаний;

- создание флеш-сайтов под ключ;

- создание сайтов под ключ на платформе WP ;

- графика и анимация;

- видео-дизайн (создание рекламных видеороликов для ТV и web);

- рекламная индустрия (интернет-баннеры, рич-медиа, интерактивные презентации, внешняя/внутренняя реклама и т.д. и т.п.);

- разработка персонажей и техники для игр.(Концепт дизайн)

Cобрание сочинений на тему: INTRO для сайта, смотрите здесь >> http://www.cbmcard.com/flashintro.html

Опыт работы 6-ть лет.

Английский язык — средний уровень знания и навыков..

Русский и украинский — родные.

С ПОСРЕДНИКАМИ НЕ РАБОТАЮ.

ПРЕДОПЛАТА 30-50%.