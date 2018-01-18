------------------------------ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ------------------------------------
- дизайн иконок;
- дизайн web-сайтов;
- разработка логотипов и фирменных стилей компаний;
- создание флеш-сайтов под ключ;
- создание сайтов под ключ на платформе WP ;
- графика и анимация;
- видео-дизайн (создание рекламных видеороликов для ТV и web);
- рекламная индустрия (интернет-баннеры, рич-медиа, интерактивные презентации, внешняя/внутренняя реклама и т.д. и т.п.);
- разработка персонажей и техники для игр.(Концепт дизайн)
Cобрание сочинений на тему: INTRO для сайта, смотрите здесь >> http://www.cbmcard.com/flashintro.html
Опыт работы 6-ть лет.
Английский язык — средний уровень знания и навыков..
Русский и украинский — родные.
С ПОСРЕДНИКАМИ НЕ РАБОТАЮ.
ПРЕДОПЛАТА 30-50%.