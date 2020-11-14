Я — digital-маркетолог со стажем 6 лет.
Чем могу быть полезна для вашего бизнеса:
1. UI/UX сайтов на платформе Tilda и SEO-оптимизация.
Услуга включает:
- анализ конкурентов и подбор референсов по техническому заданию;
- доработка и редактура ваших текстов или составление техзадания копирайтерам;
- прототипирование сайта;
- дизайн и верстка страниц;
- подготовка сайта к наполнению/наполнение;
- базовые SEO-настройки;
Опционально:
- подключение Google Analytics с настройкой целевых действий;
- подключение Facebook Pixel;
- подключение почтовых сервисов и уведомлений в Telegram.
Примеры работ
Интернет-магазин для одного товара: http://aquapen.com.ua/
Каталог товаров: https://bioskin.com.ua/
Имиджевый сайт с каталогом: http://revitacare.com.ua/
2. Подбор SMM-щика для проекта.
Услуга включает:
- брифования — обсуждаем цели проекта, функции и портрет идеального кандидата;
- формирование маркетингового кита проекта для быстрого погружения кандидата в проект;
- согласованный перечень обязанностей, описания компании, ТЗ для тестового задания и ожидаемые KPI;
- поиск и отбор — работа с базой и не только, просмотр портфолио и тестовых заданий;
- предоставление лучших кандидатов заказчику.
Подробнее: http://toaster.digital/recruting
3. Настройка кабинета Facebook Ads для дальнейшего запуска рекламы.
Услуга включает:
- настройка кабинета;
- сбор аудиторий;
- настройка первых кампаний (тексты и визуал включены);
- консультация онлайн, где объясняю, как все работает.
Буду рада помочь в увеличении продаж через digital-инструменты.
Резюме: http://toaster.digital/cv_short
Кейсы: http://toaster.digital/cases