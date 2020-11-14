Разработка и оптимизация сайтов на Tilda || Подбор SMM-специалистов

Я — digital-маркетолог со стажем 6 лет.

Чем могу быть полезна для вашего бизнеса:

1. UI/UX сайтов на платформе Tilda и SEO-оптимизация.

Услуга включает:

- анализ конкурентов и подбор референсов по техническому заданию;

- доработка и редактура ваших текстов или составление техзадания копирайтерам;

- прототипирование сайта;

- дизайн и верстка страниц;

- подготовка сайта к наполнению/наполнение;

- базовые SEO-настройки;

Опционально:

- подключение Google Analytics с настройкой целевых действий;

- подключение Facebook Pixel;

- подключение почтовых сервисов и уведомлений в Telegram.

Примеры работ

Интернет-магазин для одного товара: http://aquapen.com.ua/

Каталог товаров: https://bioskin.com.ua/

Имиджевый сайт с каталогом: http://revitacare.com.ua/

2. Подбор SMM-щика для проекта.

Услуга включает:

- брифования — обсуждаем цели проекта, функции и портрет идеального кандидата;

- формирование маркетингового кита проекта для быстрого погружения кандидата в проект;

- согласованный перечень обязанностей, описания компании, ТЗ для тестового задания и ожидаемые KPI;

- поиск и отбор — работа с базой и не только, просмотр портфолио и тестовых заданий;

- предоставление лучших кандидатов заказчику.

Подробнее: http://toaster.digital/recruting

3. Настройка кабинета Facebook Ads для дальнейшего запуска рекламы.

Услуга включает:

- настройка кабинета;

- сбор аудиторий;

- настройка первых кампаний (тексты и визуал включены);

- консультация онлайн, где объясняю, как все работает.

Буду рада помочь в увеличении продаж через digital-инструменты.

Резюме: http://toaster.digital/cv_short

Кейсы: http://toaster.digital/cases