tober

Павел tober

 
37 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка сайтов "под ключ"

Уникальный дизайн и фирменный стиль

Кроссбраузерная, качественная вёрстка

Удобная система администрирования (Drupal, Asp.Net, NopCommerce )

Примеры работ:

http://www.groozman.com

http://rka.by

http://promofilm.by

http://toolson.net

http://yasmi.ru

http://bynews.by

http://stroymasterkom.by

http://avangardmeat.com

http://decoley.net

http://clearcoat.ru

http://profcopywriter.net

http://stoneelit.ru

http://ex.ru/

http://freakmouse.ru/

http://analitik-b2b.ru/

ICQ: 293493415

Skype: toberrr

E-mail: [email protected]

DrupalASP.NET
Интернет-магазины
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от $500
от 14 дней
#2983
Сайты «под ключ»
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от $150
от 5 дней
#4038
HTML-верстка
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от $20
от 1 дня
#5911