﻿Веб-Дизайн, Обработка фотографий, Создание логотипов

контактные данные https://vk.com/id290976082

https://www.instagram.com/_creativ.e_soul_/﻿

telegram:@tocarialexei

Skype:tocari.alexei

[email protected]

Техническое задание Работа строго по ТЗ. Нету тз?? Не волнуйтесь , я помогу вам его составить))

﻿Работаю по предоплате

Работаю по предоплате 50% от всей стоимости заказа в начале, остальное в конце.