Алексей Токарь tocarialexeitocarialexei
22 годаМолдова/Кишинев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-Дизайн, Обработка фотографий, Создание логотипов
контактные данныеhttps://vk.com/id290976082
https://www.instagram.com/_creativ.e_soul_/
telegram:@tocarialexei
Skype:tocari.alexei
Техническое заданиеРабота строго по ТЗ. Нету тз?? Не волнуйтесь , я помогу вам его составить))
Работаю по предоплатеРаботаю по предоплате 50% от всей стоимости заказа в начале, остальное в конце.
Портфолио
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