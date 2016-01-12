tocciotome

Переводчик JAP-RUS, JAP-ENG

ЯПОНСКИЙ-РУССКИЙ 55$/1000 слов

ЯПОНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ 110$/1000 слов

Стоимость перевода рассчитывается по русскому и английскому текстам.

Образование - кафедра японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ, университет Аояма Гакуин в Токио. Работала переводчиком, редактором и корреспондентом в крупных международных компаниях, а также, в рамках частичной занятости, на бюро переводов "ТрансЛинк", которое отзывалось обо мне как о единственном качественном переводчике японского в Москве:) Член Института переводов (2013).