tochka2510

Контекстная реклама Google AdWords, продвижение сайтов (SEO)

За символическое вознаграждение и хороший отзыв помогу разобраться с Google Adwords.

- организация, ведение, оптимизация рекламных компаний;

- подбор наиболее запрашиваемых ключевых слов, написание релевантных, продающих обявлений;

- поисковая и медийная реклама (банерная и ремаркетинг);

- отчеты, оптимизация бюджета;

- Google Analitics, Яндекс Метрика;

- есть наработанные методы уменьшения стоимости клика и увеличения конверсий.

- могу предложить несколько стратегий контекстной рекламы