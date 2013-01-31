tochka2510

Контекстная реклама Google AdWords, продвижение сайтов (SEO)
За символическое вознаграждение и хороший отзыв помогу разобраться с Google Adwords.
- организация, ведение, оптимизация рекламных компаний;
- подбор наиболее запрашиваемых ключевых слов, написание релевантных, продающих обявлений;
- поисковая и медийная реклама (банерная и ремаркетинг);
- отчеты, оптимизация бюджета;
- Google Analitics, Яндекс Метрика;
- есть наработанные методы уменьшения стоимости клика и увеличения конверсий.
- могу предложить несколько стратегий контекстной рекламы