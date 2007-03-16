todays_day

Портфолио

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Использую программы

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MS Office

Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw,

QuarkXPress, ,

Adobe PageMaker, Adobe Acrobat.

Опыт работы

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Работаю в полиграфической отрасли около 10 лет.

Работаю на платформе Maсintosh более 3х лет.

Дизайн студия "Etcetera"

Главный дизайнер (2006-2008)

Написание брифов, разработка креативной концепции,

Контроль работы дизайнеров,

Контроль подготовки макетов к печати

Ввел систему документирования проектов и учета потраченного времени

на основе dotProject, что привело к более еффективному планированию и

использованию креативных ресурсов отдела.

Ведущий дизайнер (2004-2006)

Создание и разработка дизайн макетов, Разработка и дизайн различных POS

материалов для промо акций и прочих мероприятий: воблеры, акционные

флаги, постеры, промо стойки, листовки;

Работа с фотоматериалом: подбор, ретушь, коррекция, монтаж;

Разработка творческих решений в рамках утвержденного фирменного стиля

(адаптация макетов);

Разработка фирменных стилей

ТОВ "Макрос" (2004)

дизайнер

подготовка макетов к печати, вывод PostScript, дизайн печатной продукции

ПИИ АО "АвтоИнвестСтрой" (2003-2004)

верстальщик-дизайнер отдела рекламы

Верстка и подготовка к печати макетов рекламной продукции для прессы,

POS-материалов, наружной рекламы

Подготовка материалов для SIA 2004

ЗАО "Познякижилстрой" (2002-2003)

дизайнер-верстальщик отдела маркетинга и рекламы

разработка макетов рекламной продукции для прессы, POS-материалов,

наружной рекламы

ООО "АртПринт" (2001-2003) дизайнер-конструктор упаковки

Дизайн и разработка упаковки, дизайн POS-материалов

Институт информационного менеджмента и маркетинга (1998-2000)

дизайнер-верстальщик журнала "Компьютер-Класс!"

Разработка дизайна, верстка и допечатная подготовка номера.

Издательство "АльтерПресс", (1999-2000)

дизайнер-верстальщик

Дизайн, верстка и допечатная подготовка разнообразной печатной продукции

Образование

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Киевский Политехнический Институт, ФЭА (1997-2002)

Сертификат по специальности

"Допечатная подготовка"

Украинский институт научно-технической и экономической информации (УкрИНТЕИ)

и учебный центр "Семиком"

Сертификат по специальности

"Компьютерная графика (дизайн) и верстка"

учебного центра "СОФТ Украина".

Владение языками

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русский, украинский, технический английский

Профессиональные навыки

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Ведение переговоров с клиентами на всех этапах реализации проекта,

Контроль своевременности и соответствия в выполнении поставленных задач

по проекту сотрудниками агентства.

Работа с подрядчиками: поиск, подбор, постановка задач и контроль их

выполнения.

Дизайн, верстка

(визитки, флаера, буклеты, календари, каталоги, POS-материалы, биллборды)

Сканирование, ретушь, цветокоррекция

Допечатная подготовка, запись PostScript, вывод пленок

В последнее вел проекты для таких крупных клиентов:

Camey, Colgate, Henkel, Samsung, Schneider Electric, банк Надра, Жилянские Сладости.

Личные качества

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Постоянно работаю над повышением профессионального уровня

Долго не теряю работоспособность в условиях цейтнота

Коллекционирую электронные книги по допечатной подготовке и типографике