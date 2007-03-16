todays_day

Скрипт для заполнения онлайн-каталога книг с помощью web-api Ozone.ru Amazon.com ISBNdb.com. Скрипт должен совершать поиск с введенными данными по выбранным источникам с помошью web-api, обрабатывает результат и сохраняет полученную информацию в xml Подробная ...
Портфолио
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Скачать здесь
http://file2.uafile.com/306402
Использую программы
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MS Office
Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw,
QuarkXPress, ,
Adobe PageMaker, Adobe Acrobat.
Опыт работы
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Работаю в полиграфической отрасли около 10 лет.
Работаю на платформе Maсintosh более 3х лет.
Дизайн студия "Etcetera"
Главный дизайнер (2006-2008)
Написание брифов, разработка креативной концепции,
Контроль работы дизайнеров,
Контроль подготовки макетов к печати
Ввел систему документирования проектов и учета потраченного времени
на основе dotProject, что привело к более еффективному планированию и
использованию креативных ресурсов отдела.
Ведущий дизайнер (2004-2006)
Создание и разработка дизайн макетов, Разработка и дизайн различных POS
материалов для промо акций и прочих мероприятий: воблеры, акционные
флаги, постеры, промо стойки, листовки;
Работа с фотоматериалом: подбор, ретушь, коррекция, монтаж;
Разработка творческих решений в рамках утвержденного фирменного стиля
(адаптация макетов);
Разработка фирменных стилей
ТОВ "Макрос" (2004)
дизайнер
подготовка макетов к печати, вывод PostScript, дизайн печатной продукции
ПИИ АО "АвтоИнвестСтрой" (2003-2004)
верстальщик-дизайнер отдела рекламы
Верстка и подготовка к печати макетов рекламной продукции для прессы,
POS-материалов, наружной рекламы
Подготовка материалов для SIA 2004
ЗАО "Познякижилстрой" (2002-2003)
дизайнер-верстальщик отдела маркетинга и рекламы
разработка макетов рекламной продукции для прессы, POS-материалов,
наружной рекламы
ООО "АртПринт" (2001-2003) дизайнер-конструктор упаковки
Дизайн и разработка упаковки, дизайн POS-материалов
Институт информационного менеджмента и маркетинга (1998-2000)
дизайнер-верстальщик журнала "Компьютер-Класс!"
Разработка дизайна, верстка и допечатная подготовка номера.
Издательство "АльтерПресс", (1999-2000)
дизайнер-верстальщик
Дизайн, верстка и допечатная подготовка разнообразной печатной продукции
Образование
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Киевский Политехнический Институт, ФЭА (1997-2002)
Сертификат по специальности
"Допечатная подготовка"
Украинский институт научно-технической и экономической информации (УкрИНТЕИ)
и учебный центр "Семиком"
Сертификат по специальности
"Компьютерная графика (дизайн) и верстка"
учебного центра "СОФТ Украина".
Владение языками
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русский, украинский, технический английский
Профессиональные навыки
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Ведение переговоров с клиентами на всех этапах реализации проекта,
Контроль своевременности и соответствия в выполнении поставленных задач
по проекту сотрудниками агентства.
Работа с подрядчиками: поиск, подбор, постановка задач и контроль их
выполнения.
Дизайн, верстка
(визитки, флаера, буклеты, календари, каталоги, POS-материалы, биллборды)
Сканирование, ретушь, цветокоррекция
Допечатная подготовка, запись PostScript, вывод пленок
В последнее вел проекты для таких крупных клиентов:
Camey, Colgate, Henkel, Samsung, Schneider Electric, банк Надра, Жилянские Сладости.
Личные качества
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Постоянно работаю над повышением профессионального уровня
Долго не теряю работоспособность в условиях цейтнота
Коллекционирую электронные книги по допечатной подготовке и типографике
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад