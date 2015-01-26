todoL

Богдан Довгалюк todoL

 
33 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
web-технологии

Знання операційних систем Windows, Linux(Ubuntu,linuxMint,Kubuntu,CentOS). Встановлення ОС Linux (рiзних версiй), Windows (рiзних версiй).

Базові навички роботи програмами AutoCAD, CorelDraw, Sublime Text3,

Aptana, NET bins, Notepad++, консоль. Навички програмування у середовищі java, php, html, css, js. Також є навички роботи та налаштування ssh, ftp, LAMP Web-server,

робота з хостинг системами, налаштування та адміністрування сайтiв. Робота з вiдомими CMS системами як Joomla, InstantCMS, GalleryCMS, phpBB, OpenCart.

Навикi роботы iз фреймворком CodeIgniter.

PHPJavascriptOpenCartHTMLCSSJoomlaLinuxCentOSUbuntuJavaAutoCADCorelDRAWCodeIgniterphpBB
Интернет-магазины
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#1427
Системы управления (CMS)
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#1735
Наполнение сайтов
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#3213
Веб-программирование
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#4092
HTML-верстка
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#5807