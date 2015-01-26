web-технологии
Знання операційних систем Windows, Linux(Ubuntu,linuxMint,Kubuntu,CentOS). Встановлення ОС Linux (рiзних версiй), Windows (рiзних версiй).
Базові навички роботи програмами AutoCAD, CorelDraw, Sublime Text3,
Aptana, NET bins, Notepad++, консоль. Навички програмування у середовищі java, php, html, css, js. Також є навички роботи та налаштування ssh, ftp, LAMP Web-server,
робота з хостинг системами, налаштування та адміністрування сайтiв. Робота з вiдомими CMS системами як Joomla, InstantCMS, GalleryCMS, phpBB, OpenCart.
Навикi роботы iз фреймворком CodeIgniter.
Интернет-магазины
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Системы управления (CMS)
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Наполнение сайтов
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Веб-программирование
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HTML-верстка
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