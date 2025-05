Переводчик

Телефон 8-906-88-98-469 e-mail [email protected]

ДАУКАЕВА ЯНА

20 лет.

ЦЕЛЬ

Получение работы устным или письменным переводчиком

ОПЫТ РАБОТЫ

- Отель «Сибирия»

Март 2008 – наст.вр. – АДМИНИСТРАТОР

- Бюро переводов «МОСТ» (Москва)

Декабрь 2007 – Июнь 2008 – Удалённый переводчик

• Выполнение переводов технической, юридической и экономической документации с/на английский язык.

- America, New York, NY, hotel «JUZZ ON THE PARK»

Сентябрь 2007 – Октябрь 2007 – АДМИНИСТРАТОР

- America, Los Angeles, LA, the Academy of Russian Ballet

Май 2007 – Сентябрь 2007 – УСТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

• Регистрация входящей и исходящей корреспонденции

• Переводы текущей электронной переписки с английского на русский (коммерческих предложений, электронных писем)

• Составление графиков встреч визитов зарубежных партнеров, переводы на встречах

• Осуществление международных звонков заграницу

• Подготовка и оформление документов для загранпоездки

• Переводы инструкции с английского на русский

- Казино «MEGA STAR»

Февраль 2007 – Май 2007 – ОФИЦИАНТКА

- [------]

2005 – Наст. Вр. - Репетитор английского и немецкого языков.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 2004 – Июнь 2009 - Пермский Государственный Технический Университет

• Гуманитарный факультет.

• Специальность перевод и переводоведение

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Английский язык – свободно

Немецкий язык - деловой

Испанский язык – базовый

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Большой опыт письменный переводов различной тематики.

Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

знание программ 1С