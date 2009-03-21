Телефон 8-906-88-98-469 e-mail [email protected]
ДАУКАЕВА ЯНА
20 лет.
ЦЕЛЬ
Получение работы устным или письменным переводчиком
ОПЫТ РАБОТЫ
- Отель «Сибирия»
Март 2008 – наст.вр. – АДМИНИСТРАТОР
- Бюро переводов «МОСТ» (Москва)
Декабрь 2007 – Июнь 2008 – Удалённый переводчик
• Выполнение переводов технической, юридической и экономической документации с/на английский язык.
- America, New York, NY, hotel «JUZZ ON THE PARK»
Сентябрь 2007 – Октябрь 2007 – АДМИНИСТРАТОР
- America, Los Angeles, LA, the Academy of Russian Ballet
Май 2007 – Сентябрь 2007 – УСТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
• Регистрация входящей и исходящей корреспонденции
• Переводы текущей электронной переписки с английского на русский (коммерческих предложений, электронных писем)
• Составление графиков встреч визитов зарубежных партнеров, переводы на встречах
• Осуществление международных звонков заграницу
• Подготовка и оформление документов для загранпоездки
• Переводы инструкции с английского на русский
- Казино «MEGA STAR»
Февраль 2007 – Май 2007 – ОФИЦИАНТКА
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2005 – Наст. Вр. - Репетитор английского и немецкого языков.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 2004 – Июнь 2009 - Пермский Государственный Технический Университет
• Гуманитарный факультет.
• Специальность перевод и переводоведение
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Английский язык – свободно
Немецкий язык - деловой
Испанский язык – базовый
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Большой опыт письменный переводов различной тематики.
Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
знание программ 1С