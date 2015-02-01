togiliatty

Ф.И.О.:

Копиняк Илья Владимирович

Электронная почта:

[email protected]

Город проживания:

Тольятти

Дата рождения:

4 сентября 1987 г. (27 лет)

Должность:

Дизайнер (Полная занятость)

Должностные обязанности:

Разработка и создание фирменного стиля, логотипы, графические изображения, баннеры, реклама, 3д моделирование (промышленность интерьеры),

визуализация (v-ray, KeyShot), разработка и создание упаковки, предпечатная

подготовка, работа с рекламными роликами.

Уровень образования:

Высшее

Специальность:

Промышленный дизайн

Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса:

Autodesk Alias Automotive

Учебное заведение:

Пвгус, г. Тольятти

Дата окончания:

2012 год

Название курса:

Дизайн интерьеров и декор

Учебное заведение:

Школа Максимум, г. Тольятти

Дата окончания:

2010 год

Рекомендации и ссылки:

Автоваз- Синельников С.Л., Феррум- Фомин А.Н., «Рекомендации могут быть предоставлены по запросу».

Ключевые навыки и достижения:

Illustrator, Photoshop, Alias, 3ds max, быстрая обучаемость, не стандартное мышление, многозадачность решений, креативнось, умение рисовать

от руки, знание психологии, умение работать в коллективе, желание всегда

совершенствоваться.

Компьютерные навыки:

Photoshop, Illustrator, Alias automotive, 3ds max, after effects.

Дополнительные сведения:

Инициативность, Коммуникабельность, Обучаемость, Ответственность, Стрессоустойчивость, Целеустремленность.

Ссылка на резюме:

http://www.superjob.ru/resume/dizajner-4842965.html