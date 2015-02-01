togiliatty

Ф.И.О.:
Копиняк Илья Владимирович
Электронная почта:
Город проживания:
Тольятти
Дата рождения:
4 сентября 1987 г. (27 лет)
Должность:
Дизайнер (Полная занятость)
Должностные обязанности:
Разработка и создание фирменного стиля, логотипы, графические изображения, баннеры, реклама, 3д моделирование (промышленность интерьеры),
визуализация (v-ray, KeyShot), разработка и создание упаковки, предпечатная
подготовка, работа с рекламными роликами.
Уровень образования:
Высшее
Специальность:
Промышленный дизайн
Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса:
Autodesk Alias Automotive
Учебное заведение:
Пвгус, г. Тольятти
Дата окончания:
2012 год
Название курса:
Дизайн интерьеров и декор
Учебное заведение:
Школа Максимум, г. Тольятти
Дата окончания:
2010 год
Рекомендации и ссылки:
Автоваз- Синельников С.Л., Феррум- Фомин А.Н., «Рекомендации могут быть предоставлены по запросу».
Ключевые навыки и достижения:
Illustrator, Photoshop, Alias, 3ds max, быстрая обучаемость, не стандартное мышление, многозадачность решений, креативнось, умение рисовать
от руки, знание психологии, умение работать в коллективе, желание всегда
совершенствоваться.
Компьютерные навыки:
Photoshop, Illustrator, Alias automotive, 3ds max, after effects.
Дополнительные сведения:
Инициативность, Коммуникабельность, Обучаемость, Ответственность, Стрессоустойчивость, Целеустремленность.
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