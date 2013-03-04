Веб-дизайнер

Дизайном занимаюсь уже больше 10 лет, последние несколько лет специализируюсь на промо-сайтах, порталах и интерент-магазинах.

Но так же в дополнительном комплексе могу знаяться разработкой логотипа с фирменным стилем и прочей рекламной продукцией.

В работе я ценю свое время и время заказчика, по этому выполняю работу в адекватно короткие сроки, но при этом не навредив качеству.

Одним из главных условий успешного сотрудничества считаю грамотно (внятно) составленное ТЗ.

Работаю только по предоплате 50%!

Если вдруг вы сомневаетесь в том, что именно нужно вам сейчас (промо-сайт или интерент-магазин) вы можете обратиться ко мне за советом, и я помогу вам определиться. Да, денег я за это не беру.

Как со мной связаться:

Можно написать на почту: [email protected]

Еще можно постучаться в скайп: indiepatrol

Можете позвонить: +7 952 ll3-79-89 (я живу в Калининграде)