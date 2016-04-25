Что умею:
* продвижение мобильных приложений и игр (appstore, play market)
* комплексные рекламные кампании (PR, блоги, пресс-релизы)
* генерация лидов (CPC, CPA), создание landing-pages,
* поисковый трафик Яндекс+Гугл, контекстная реклама
* улучшение юзабилити, анализ поведения на сайте,
* управление таргетированной и контекстной рекламой,
* ведение и развитие сообществ в соцсетях (VK, FB, OK, Twitter),
* проект-менеджмент разработки и развития сайтов.
Как работаю:
Приоритет уделяю развитию сайта и повышению конверсии.
На понятном для клиента языке объясняю все нюансы своей работы, вся работа прозрачна.
Имею большой опыт управления проектами разработки с нуля, доработки сайтов (для целей SEO и повышения продаж).
Имею налаженные контакты с программистами, копирайтерами, дизайнерами (поэтому берусь под ключ решать вопросы привлечения клиентов из интернета), отвечаю за них.
Ежемесячно предоставляю подробный отчет о работе.
Типовой работа от 6 месяцев (если меньше — нет смысла вкладываться).
Как не работаю:
Не ищу в поисковых системах лазейки, а работаю на постоянный рост трафика и заказов.
Не занимаюсь прогонами по каталогам, нагоном серого трафика и спамом.
Не гонюсь за низкобюджетными заказами, предпочитаю отказать клиенту, чем из-за недостатка бюджета сделать что-либо неэффективно.
Не работаю без предоплаты.
Почему я:
Опыт работы с 2009 года.
Отличный опыт привлечения лидов, управления контекстной рекламой, повышение конверсии.
Стоимость
- Продвижение поисковое от $500SMM-маркетинг от $200Консалтинг $50 в часУправление проектами разработки от $400