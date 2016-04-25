Что умею:

* продвижение мобильных приложений и игр (appstore, play market)

* комплексные рекламные кампании (PR, блоги, пресс-релизы)

* генерация лидов (CPC, CPA), создание landing-pages,

* поисковый трафик Яндекс+Гугл, контекстная реклама

* улучшение юзабилити, анализ поведения на сайте,

* управление таргетированной и контекстной рекламой,

* ведение и развитие сообществ в соцсетях (VK, FB, OK, Twitter),

* проект-менеджмент разработки и развития сайтов.

Как работаю:

Приоритет уделяю развитию сайта и повышению конверсии.

На понятном для клиента языке объясняю все нюансы своей работы, вся работа прозрачна.

Имею большой опыт управления проектами разработки с нуля, доработки сайтов (для целей SEO и повышения продаж).

Имею налаженные контакты с программистами, копирайтерами, дизайнерами (поэтому берусь под ключ решать вопросы привлечения клиентов из интернета), отвечаю за них.

Ежемесячно предоставляю подробный отчет о работе.

Типовой работа от 6 месяцев (если меньше — нет смысла вкладываться).

Как не работаю:

Не ищу в поисковых системах лазейки, а работаю на постоянный рост трафика и заказов.

Не занимаюсь прогонами по каталогам, нагоном серого трафика и спамом.

Не гонюсь за низкобюджетными заказами, предпочитаю отказать клиенту, чем из-за недостатка бюджета сделать что-либо неэффективно.

Не работаю без предоплаты.

Почему я:

Опыт работы с 2009 года.

Отличный опыт привлечения лидов, управления контекстной рекламой, повышение конверсии.

Стоимость

Продвижение поисковое от $500SMM-маркетинг от $200Консалтинг $50 в часУправление проектами разработки от $400