tokarevv187

Копирайтер
Меня зовут Максим, я начинающий копирайтер из города Пермь.
Я хочу познать для себя данную профессию, так как я очень люблю придумывать тексты, подбирать интересные и при этом самые подходящие слова в предложения.
Я считаю, что прочитав составленное мной описание товара / отзыв / статью о чем-либо пользователь будет крайне заинтересован предложением, которое предлагает продавец.
Я быстро учусь и каждый день пополняю свой словарный запас.
Я считаю себя профессиональным пользователем ПК, поэтому напечатать длинный текст для меня не составит никакого труда.
Знаю английский язык на уровне C1.
Я против войны в Украине!