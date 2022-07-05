tokarevv187

Копирайтер

Меня зовут Максим, я начинающий копирайтер из города Пермь.

Я хочу познать для себя данную профессию, так как я очень люблю придумывать тексты, подбирать интересные и при этом самые подходящие слова в предложения.

Я считаю, что прочитав составленное мной описание товара / отзыв / статью о чем-либо пользователь будет крайне заинтересован предложением, которое предлагает продавец.

Я быстро учусь и каждый день пополняю свой словарный запас.

Я считаю себя профессиональным пользователем ПК, поэтому напечатать длинный текст для меня не составит никакого труда.

Знаю английский язык на уровне C1.